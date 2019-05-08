Пограничники получили американские катера Safe Boat 27: видео

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Катера могут перевозить до 20 десантников

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Украинские пограничники получили от США два катера Safe Boat 27. Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

Отмечается, что в ближайшем будущем эти катера будут использоваться 10-м отдельным отрядом оперативного реагирования Д.О.З.О.Р. для выполнения разных оперативно-служебных задач.

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Модификация Safe Boat 27 предназначена для патрулирования и рейдово-штурмовых целей. В составе команды такого катера будут служить четверо военных. Также есть возможность размещения до 20 бойцов десанта со снаряжением.

Краткие технические характеристики этих катеров таковы: длина - 8,2 метров, ширина - 2,7 метра, максимальная скорость - 47 узлов.

27 сентября 2018 года Береговая охрана США на военно-морской базе в Балтиморе передала Украине двух патрульных катеров типа Island.

14 марта сообщалось, что Соединенные Штаты намерены передать Украине еще два катера класса Island.

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Теги: катера, ВСУ, вмс сша
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