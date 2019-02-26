Полиция ликвидировала ОПГ, созданную россиянином - видео

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Правоохранители провели более 40 санкционированных обысков

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Полицейские ликвидировали межрегиональную преступную группу, члены которой подозреваются в том, что обобрали предпринимателей на сумму 13 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В состав преступной группы, созданной гражданином РФ совместно с украинцами , входили более 15 человек.

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"Схема, по которой работали мошенники, довольно проста: под предлогом оказания услуг по перевозке присваивали товары предпринимателей. Регистрировались на сайтах автоперевозчиков и подыскивали груз", - отметила сотрудник пресс-службы Ольга Атаманова.

Она уточнила, что для преступления использовались нерастаможенные грузовые автомобили с поддельными номерными знаками.

Водителям-членам преступной группы заранее подделывали водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств, и предоставляли предпринимателям.

По ее словам, загрузившись товаром, автомобили исчезали, не доставив груз к месту назначения.

В полиции добавили, что между мошенниками было четкое распределение ролей - соорганизаторы, координаторы, диспетчеры, водители.

"Реализацией похищенного имущества занимались другие члены преступной группы", - уточнила Атаманова.

Одновременно правоохранители провели более 40 санкционированных обысков. Изъяли транспортные средства, которые использовались для мошеннического завладения грузами, а также вещи потерпевших.

В настоящее время семь человек задержаны в порядке ст. 208 и им объявлено о подозрении. 

СБУ пресекла деятельность "избирательной пирамиды", которая подкупала избирателей в пользу одного из кандидатов в президенты.

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Теги: Россия, Нацполиция, предприниматели, перевозки, опг, ольга атаманова
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