Полиция показала видео нападения на певца DZIDZIO

Полиция установила, что нападение на украинского поп-певца DZIDZIO (Михаила Хому) в конце прошлого года совершили двое граждан Российской Федерации, они объявлены в розыск. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

По словам самого певца, он знает одного из напавших. Ранее этот человек, по словам Хомы, передавал угрозы в его адрес и "советовал заплатить кое-какие деньги, чтобы он отстал".

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Певец говорит, что от удара у него лопнула барабанная перепонка в левом ухе.

В полиции сообщили, что в нападении принимали участие двое граждан РФ, 36-летний и 33-летний уроженцы Чечни, ранее судимые за подделку документов. Им заочно сообщили о подозрении и объявили в розыск.

Преступление квалифицировали по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) УК.

Нападение на DZIDZIO произошло 28 декабря 2018 года возле здания одной из радиокомпаний.