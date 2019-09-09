Полиция показала видео с подозреваемым в покушении на ректора

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Полицейские устанавливают личность злоумышленника

Полиция опубликовала видео с подозреваемым в покушении на ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого в селе Петриков Тернопольской области.

Полицейские устанавливают личность злоумышленника и разыскивают людей, которые могут предоставить информацию о нем.

"Подозреваемому на вид 18−25 лет, рост 160−170 см", — рассказали в полиции, призвав граждан, узнавших мужчину, связаться с ними.

4 сентября полиция сообщила, что на ректора одного из тернопольских университетов совершили покушение. Во дворе его дома прогремел взрыв. Пострадавшие ректор и его жена в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. 

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Теги: Тернополь, ректор, андрей крысоватый
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