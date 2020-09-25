Полиция показала задержание подозреваемых в подрыве банкомата и краже 1 млн грн: видео

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В полиции сообщают, что, спасаясь от преследования, подозреваемые протаранили служебный автомобиль спецназовцев КОРД

В Днепропетровской области полицейские задержали подозреваемых в участии в преступной группировке, подрыве банкомата и похищении почти 1 млн грн. Об этом сообщает в Facebook полиция области.

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Как отмечается, о подготовке подрыва банкомата в Новомосковском районе полицейским сообщили коллеги из Сумской области. Сразу после совершения преступления задержали четырех человек: троих жителей Сум и жителя Каменского района. Задержанным от 34 до 49 лет.

В полиции сообщают, что, спасаясь от преследования, подозреваемые оказали сопротивление и протаранили служебный автомобиль спецназовцев КОРД. Полицейские заблокировали автомобиль беглецов и задержали их.

По информации правоохранителей, при осмотре авто Opel Omega оперативники изъяли похищенные из банкомата кассеты с суммой около миллиона гривен, оружие и другие вещественные доказательства.

Правоохранители установили, что задержанные приехали в область на двух автомобилях. После подрыва банкомата, они оставили автомобиль BMW в поселке, а на втором пытались убежать.

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Теги: днепропетровская область, ограбление, банкомат
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