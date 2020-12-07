Полиция: В Запорожье подростки с пистолетом пытались грабить магазины – видео

В Запорожье четверых подростков задержали по подозрению в попытке ограбления магазинов. У одного из задержанных нашли "предмет, похожий на пистолет". Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожской области.

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Как отмечается, в полицию поступила информация о выстрелах на остановке общественного транспорта, к которой якобы причастны четверо подростков. Патрульные отвезли в отделение одного из них – у которого был пистолет.

После этого правоохранителям поступил вызов о нападении на магазин. По видео с камер наблюдении полицейские узнали тех троих подростков, которых сначала отпустили.

Через некоторое время после неудачной попытки ограбить еще один магазин их поймали и отвезли в отделение. Один из подростков рассказал, что он с друзьями участвовал в "событиях, произошедших в трех магазинах".

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