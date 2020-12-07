Представитель омбудсмена Рады на Донбассе подрался в отеле. Его отстранили от работы

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Представитель омбудсмена Верховной Рады по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павел Лисянский подрался с работником гостиничного комплекса Монарх. Об этом сообщила уполномоченный от ВР по правам человека Людмила Денисова

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По ее словам, сейчас Лисянский временно отстранен от работы до 21 декабря – вплоть до конца служебной проверки. По ее результатам к представителю омбудсмена будут приняты соответствующие меры.  

Как сообщает издание Новости Донбасса, конфликт между работником гостиницы и Лисянским мог возникнуть из-за отказа последнего покинуть ресторан в 22:00. 

На видео, снятом очевидцем, видно, что работник гостиницы предупредил Лисянского о вызове полиции. В ответ он начал кричать: "Ты что, мусорской? Ты мусоров собрался вызвать? Ты меня мусором назвал или что?".

После этого Лисянский повалил сотрудника и ударил его ногой.

  • 4 декабря несколько десятков депутатов от ОПЗЖ, Партии Шария и За майбутнє заблокировали трибуну Одесского облсовета – между ними и оппонентами вспыхнула драка. 

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Теги: Донбасс, драка, омбудсмен
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