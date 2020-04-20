В Донецкой области произошла массовая драка с участием 100 человек

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Вчера в прифронтовом поселке Новотроицкое произошла массовая драка с участием 100 человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Донецкой области.

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Причиной конфликта, по данным Нацполиции, стала личная неприязнь между несколькими местными жителями.

По сигналу "Тревога" был поднят весь личный состав Волновахского отдела полиции. На место происшествия выезжал спецназ.

Участники конфликта пытались перевернуть транспортные средства, стоявшие рядом с местом происшествия. Полицейские были вынуждены сделать четыре предупредительных выстрела в воздух, а также вызвать подкрепление. Нарушение общественного порядка было прекращено.

2 декабря 2019 года в Киеве в кафе произошла драка: пострадали восемь человек.

произошла 8 февраля массовая драка произошла в Казахстане.