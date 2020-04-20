Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Донецкой области произошла массовая драка с участием 100 человек

В Донецкой области произошла массовая драка с участием 100 человек - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
20.04.2020, 15:40

В Новотроицком произошла массовая драка с участием 100 человек

Вчера в прифронтовом поселке Новотроицкое произошла массовая драка с участием 100 человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Донецкой области.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Причиной конфликта, по данным Нацполиции, стала личная неприязнь между несколькими местными жителями.

По сигналу "Тревога" был поднят весь личный состав Волновахского отдела полиции. На место происшествия выезжал спецназ.

Участники конфликта пытались перевернуть транспортные средства, стоявшие рядом с местом происшествия. Полицейские были вынуждены сделать четыре предупредительных выстрела в воздух, а также вызвать подкрепление. Нарушение общественного порядка было прекращено. 

  • 2 декабря 2019 года в Киеве в кафе произошла драка: пострадали восемь человек.
  • 8 февраля массовая драка произошла в Казахстане. 
Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
Донецкая область Нацполиция новотроицкое
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 