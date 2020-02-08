Массовая драка в Казахстане: спецназ на улицах, есть погибшие

Пожар (Иллюстративное фото: ЕРА)

8 февраля в нескольких селах Кордайского района Жамбылской области Казахстана произошли массовые стычки между местными жителями. Погибли восемь человек, десятки получили ранения. Причины столкновений не названы, однако в МВД страны заявляют о "бытовом конфликте". Об этом сообщает Радио Свобода.

Полиция уже оцепила район, где произошел конфликт. На дороге к селу Масанчи выставлены блокпосты. На улицах села ходят сотрудники спецназа. Повреждено более 30 частных домов, 15 торговых точек, 23 автомобиля.

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что изначально в драке участвовало 70 человек. Очевидцы конфликта снимали это на видео, а затем "призывали граждан к противозаконным действиям", что "привело к эскалации конфликта и увеличению количества участников групповой драки. В результате из соседних населенных пунктов прибыло ещё около 300 человек".

Задержаны 47 человек.