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Драка в киевском кафе: восемь человек пострадали

Драка в киевском кафе: восемь человек пострадали - Фото
По информации посетителей, также были избиты сотрудники службы охраны, вызванные на место происшествия (Фото: Нацполиция)
02.12.2019, 14:06

Зачинщики также выбили дверь автомобилем

В результате драки между посетителями и работниками кафе на улице Срибнокильской в ​​Дарницком районе пострадали восемь человек. Об этом сообщает Нацполиция.

Полиция установила, что группа лиц "грубо нарушала общественный порядок, что сопровождалось личной дерзостью и исключительным цинизмом". Во время драки получили телесные повреждения восемь работников кафе.

Киев оперативный сообщает, что в кафе Mister Cat около десяти человек начали конфликтовать с посетителями, а потом переключились на персонал и началась массовая драка. Затем зачинщики скандала на автомобиле выбили двери заведения и скрылись.

Полиция установила личность владельца BMW, им оказался 39-летний киевлянин. Также устанавливаются другие причастные лица. Решается вопрос о внесении преступления в Единый реестр досудебного расследования по предварительной квалификации УК хулиганство.

  • 26 октября в Одессе на Греческой площади в драке с применением холодного оружия погибли два человека, еще один попал в больницу в тяжелом состоянии. 

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киев кафе массовая драка
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