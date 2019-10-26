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В Одессе в драке погибли два человека: видео

В Одессе в драке погибли два человека: видео - Фото
Фото: od.npu.gov.ua
26.10.2019, 20:09

Причем одного из мужчин случайно убил его же товарищ

Ночью в Одессе, на Греческой площади в драке с применением холодного оружия погибли два человека, еще один находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

По информации правоохранителей, иностранцы начали конфликт с тремя одесситами, которые после вечеринки возвращались домой. Словесная перепалка переросла в драку, во время которой один из мужчин применил нож.

"Размахивая ножом, он даже не заметил, как нанес ранения не только одесситам, но и своему земляку", - рассказали в полиции.

В драке были ранены три человека. Двое из них скончались: 28-летний местный житель и 21-летний иностранец. 30-летний одессит сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.

Полиция задержала троих подозреваемых. Их действия квалифицированы как умышленное убийство (ч.2 ст.115 УК), покушение на убийство (ст.15, ч.1 ст.115 УК) и хулиганство (ч.4 ст.296 УК).

Максимальное наказание, предусмотренное законом, - пожизненное лишение свободы.

В Запорожье женщина нанесла ножевые ранения трем своим детям, а затем пыталась совершить самоубийство. 

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