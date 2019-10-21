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В Запорожье женщина порезала ножом трех детей

В Запорожье женщина порезала ножом трех детей - Фото
Преступление (фото - Depositphotos) Фото: Depositphotos
21.10.2019, 10:44

Детей доставили в больницу

В Запорожье женщина нанесла ножевые ранения трем своим детям, а затем пыталась совершить самоубийство. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области. 

Правоохранители установили, что женщина 1989 года рождения дома набросилась с кухонным ножом на своих детей 2010, 2012 и 2016 года рождения. После этого она пыталась покончить с собой, перерезав предплечья.

Детей с ножевыми ранениями немедленно доставили в больницу, а женщину после оказания помощи госпитализировали в специализированное медицинское учреждение. 

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и мотивы преступления. 

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женщина Запорожье трое детей
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