В Запорожье женщина порезала ножом трех детей

Преступление (фото - Depositphotos) Фото: Depositphotos

В Запорожье женщина нанесла ножевые ранения трем своим детям, а затем пыталась совершить самоубийство. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

Правоохранители установили, что женщина 1989 года рождения дома набросилась с кухонным ножом на своих детей 2010, 2012 и 2016 года рождения. После этого она пыталась покончить с собой, перерезав предплечья.

Детей с ножевыми ранениями немедленно доставили в больницу, а женщину после оказания помощи госпитализировали в специализированное медицинское учреждение.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и мотивы преступления.