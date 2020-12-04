Драка в Одесском облсовете: ОПЗЖ и ее союзники пытаются создать коалицию – видео

Сегодня утром несколько десятков депутатов от ОПЗЖ, Партии Шария и За майбутнє заблокировали трибуну Одесского облсовета. Между ними и оппонентами периодически вспыхивают драки, сообщает корреспондент Думской.

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Депутаты ОПЗЖ, Партии Шария и За майбутнє не могут сформировать большинство и добиться избрания нужного им человека главой облсовета, так как им не хватает для этого голосов: девятеро депутатов от ОПЗЖ и один от За майбутнє до сих пор не зарегистрированы теризбиркомом. Депутаты указанных партий убеждены, что власти якобы специально затягивают регистрацию депутатов.

ОПЗЖ с коллегами хотят назначить главой облсовета зампреда прошлого созыва Вадима Шкаровского, а Слуга народа и ее союзники – Григория Диденко, мужа нардепа Юлии Диденко, поясняет издание.

В Евросолидарности говорят, что незарегистрированные депутаты ОПЗЖ опоздали с подачей документов.

Ближе к вечеру между противоборствующими сторонами начали происходить потасовки.

В Одесский облсовет в результате недавно состоявшихся местных выборов прошли семь партий.

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