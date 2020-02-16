Полиция заявила о задержании главы преступной организации: видео

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Задержанного подозревают в вымогательстве у предпринимателей

В Киеве правоохранители провели спецоперацию по задержанию человека, которого запорожские правоохранители шесть лет назад объявили в международный розыск. Задержанного подозревают в создании преступной организации, которая занималась вымогательством средств у предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что задержанный, 1975 года рождения, также подозревается в незаконном хранении и переделке огнестрельного оружия, организации так называемых криминальных "сходок" и координации деятельности преступных групп, участники которых совершали тяжкие преступления.

Сообщается, что 12 января 2018 года следственный судья Орджоникидзевского районного суда города Запорожье вынес постановление об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей. Его доставят для проведения следственных действий в Запорожье. 

Запорожский бизнесмен Евгений Черняк, который был жертвой вымогательств, сообщил у себя в Facebook, что подозреваемого по кличке Клоун сдал правоохранителям его близкий соратник, который отказался от вознаграждения.

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Теги: полиция, Запорожье, вымогательство
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