СБУ инсценировала убийство своей сотрудницы: фото, видео

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СБУ получила информацию о том, что мужчина ищет киллера для убийства бывшей жены, которая оказалась сотрудницей Национальной академии СБУ

В Киеве СБУ разоблачила и предотвратила убийство сотрудницы Национальной академии СБУ, которое заказал ее бывший муж. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Там рассказали, что некоторое время назад получили информацию о том, что житель Кировоградской области ищет киллера для убийства бывшей жены. Мужчина и женщина спорили в суде о месте жительства общего ребенка и выплате алиментов.

Правоохранители провели в Киеве имитацию исчезновения и обстановки убийства жертвы, после чего сообщили заказчику о выполнении его заказа.

По информации СБУ, мужчина оценил жизнь бывшей жены в тысячу долларов. Он тщательно готовился и принимал меры для конспирации.

Сотрудники СБУ задержали бывшего мужа в одном из райцентров Кировоградской области сразу после перечисления "киллеру" последней части обещанной суммы.

Решается вопрос об объявлении сообщения о подозрении по п. 11 ч. 2 ст. 115 (Убийство по заказу) УК.

  • 8 февраля сотрудники СБУ в Ровненской области путем инсценировки предотвратили заказное убийство предпринимателя и задержали возможного организатора преступления. 

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Теги: сбу, убийство, инсценировка
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