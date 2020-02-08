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СБУ инсценировала убийство бизнесмена: подозревают экс-жену

СБУ инсценировала убийство бизнесмена: подозревают экс-жену - Фото
Фото - пресс-служба СБУ
08.02.2020, 08:37

Задержанной грозит до 15 лет тюрьмы

Сотрудники Службы безопасности Украины в Ровненской области предотвратили заказное убийство предпринимателя и задержали возможного организатора преступления. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, жительница Ровно искала среди представителей криминальных кругов исполнителя для совершения убийства ее бывшего мужа - бизнесмена. 

"В случае его смерти женщина сохранила бы немалое состояние, поскольку его имущество отошло бы злоумышленнице. За преступление она предлагала заплатить $4500", - заявляют в СБУ.

Сотрудники спецслужбы инсценировали убийство, а в качестве доказательств "ликвидации жертвы" отсняли постановочное видео. Женщину задержали в Ровно во время передачи денег "исполнителю". Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

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