Полиция заявила о задержании пограничников-контрабандистов: видео

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В Закарпатье задержали пограничников за причастность к контрабанде: видео

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27 февраля в Закарпатской области в ходе спецоперации полиция задержала троих пограничников, подозреваемых в причастности к перемещению контрабандных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Сказано, что пограничники разоблачили своих коллег, которых подозревали в том, что на участке пограничного отдела Тячев Мукачевского района помогали незаконно перевозить сигареты из Украины в Румынию.

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В МВД заявили, что работник ГПСУ согласился содействовать в перевозке контрабанды за 1 тысячу долларов вне пунктов пропуска.

Также задержаны еще двух пограничников, которые якобы требовали у первого 700 долларов неразглашение его деятельности.

Во время обысков в селе Нижняя Апша Тячевского района изъято 2 644 блока сигарет без акцизных марок. 

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Теги: пограничники, задержание, гпсу, видео, контрабанда, закарпатье
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