Появилось видео ракетного ответа ВСУ на обстрел боевиков гибридной армии РФ

Журналист Андрей Цаплиенко опубликовал в Telegram-канале видео ответного огня 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ на обстрел со стороны боевиков гибридной армии РФ у Золотого-4.

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По его словам, удар управляемой ракетой был нанесен после того, как террористы ЛНР попали по трем домам мирного населения.

На ролике запечатлено попадание ракеты в командирский внедорожник боевиков.

Вчера штаб ООС сообщал, что боевики обстреляли жилой квартал Золотого-4, повредив три дома. Никто из мирных жителей не пострадал.

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Видео - Andriy Tsaplienko/Telegram