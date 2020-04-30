Появилось видео ракетного ответа ВСУ на обстрел боевиков гибридной армии РФ

Журналист Андрей Цаплиенко опубликовал в Telegram-канале видео ответного огня 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ на обстрел со стороны боевиков гибридной армии РФ у Золотого-4.
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По его словам, удар управляемой ракетой был нанесен после того, как террористы ЛНР попали по трем домам мирного населения.
На ролике запечатлено попадание ракеты в командирский внедорожник боевиков.
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Видео - Andriy Tsaplienko/Telegram