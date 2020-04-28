"Война продолжается". В ВСУ показали, как боевики обстреливают их позиции: видео

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Украинские военные показали, как боевики обстреливают их позиции на Донбассе

Бойцы 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил показали видео, на котором видно, как боевики на Донбассе обстреливают их позиции из запрещенного минскими договоренностями орудия. Видео опубликовано на их странице в Facebook.

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"Война продолжается", - напомнили в бригаде ВСУ.

По словам одного из бойцов, враг совершил по их позициям более 20 артиллерийских выстрелов. Также военный заявляет, что боевики стреляют из запрещенного минскими договоренностями орудия, о чем свидетельствуют размеры воронок и осколки от снарядов.

  • 14 апреля на Донбассе взорвался миномет: погиб один военный, восемь получили ранения.
  • 20 апреля на Донбассе погиб украинский военный.

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Теги: война, Донбасс
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