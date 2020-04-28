"Война продолжается". В ВСУ показали, как боевики обстреливают их позиции: видео

Бойцы 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил показали видео, на котором видно, как боевики на Донбассе обстреливают их позиции из запрещенного минскими договоренностями орудия. Видео опубликовано на их странице в Facebook.

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"Война продолжается", - напомнили в бригаде ВСУ.

По словам одного из бойцов, враг совершил по их позициям более 20 артиллерийских выстрелов. Также военный заявляет, что боевики стреляют из запрещенного минскими договоренностями орудия, о чем свидетельствуют размеры воронок и осколки от снарядов.

14 апреля на Донбассе взорвался миномет : погиб один военный, восемь получили ранения.

взорвался миномет 20 апреля на Донбассе погиб украинский военный.

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