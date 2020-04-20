На Донбассе погиб украинский военный

Иллюстративное фото: пресс-служба президента

Сегодня, 20 апреля, в результате обстрела гибридной армии России на Донбассе умер военнослужащий ВСУ. Об этом сообщает Штаб операции объединенных сил в Facebook.

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Оккупанты обстреливали позиции ВСУ у Марьинки, Новоалександровки и Южного. Вели огонь из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, у Новоалександровки работал снайпер боевиков. Ранения получили четыре украинских бойца.

ВСУ открыли ответный огонь. Потери врага устанавливаются.

14 апреля на Донбассе взорвался миномет : погиб один военный, восемь получили ранения.

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