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На Донбассе погиб украинский военный

На Донбассе погиб украинский военный - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба президента
20.04.2020, 21:10

Сегодня боевики гибридной армии РФ ранили на Донбассе четверых украинских военных, еще одного - убили

Сегодня, 20 апреля, в результате обстрела гибридной армии России на Донбассе умер военнослужащий ВСУ. Об этом сообщает Штаб операции объединенных сил в Facebook.

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Оккупанты обстреливали позиции ВСУ у Марьинки, Новоалександровки и Южного. Вели огонь из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, у Новоалександровки работал снайпер боевиков. Ранения получили четыре украинских бойца.

ВСУ открыли ответный огонь. Потери врага устанавливаются.

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Марк Сировой
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