Украинские снайперы-противотанкисты уничтожили еще один танк российских оккупантов. Видео уничтожения опубликовала пресс-служба Операции объединенных сил.

"Снайперы бывают разные. Есть и такие, которые охотятся за тяжелым бронированным "зверем". Например, российскими танками. Один выстрел – одно попадание. Ракет зря не тратим", – подписали видео в ООС и отдали должное точной работе снайперов-противотанкистов 30-й отдельной механизированной бригады им. Константина Острожского.

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Юрий Смирнов

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