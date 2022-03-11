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"Ракет зря не тратим". Украинские военные уничтожили очередной российский танк – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2022, 09:24
Фото - скріншот відео ООС
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Украинские снайперы-противотанкисты уничтожили еще один танк российских оккупантов. Видео уничтожения опубликовала пресс-служба Операции объединенных сил.

"Снайперы бывают разные. Есть и такие, которые охотятся за тяжелым бронированным "зверем". Например, российскими танками. Один выстрел – одно попадание. Ракет зря не тратим", – подписали видео в ООС и отдали должное точной работе снайперов-противотанкистов 30-й отдельной механизированной бригады им. Константина Острожского.

Смотрите также: "Точно танк". Российская техника продолжает разрываться от выстрелов ПТРК "Стугна-П"

Юрий Смирнов
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оос ВСУ танк
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