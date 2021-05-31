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Разбой, похищения людей, угоны. Полиция заявила о разоблачении мукачевской банды: видео видео

31.05.2021, 18:57
задержание подозреваемых (Фото: пресс-служба Нацполиции)
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Полиция Киевской области провела на Западной Украине масштабную спецоперацию и заявила о разоблачении преступной организации, которая длительное время действовала на Закарпатье. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Как отмечается, правоохранители задержали семь человек по подозрению в участии в преступной организации и в совершении тяжких и особо тяжких преступлений на территории Закарпатской области. Во Львове и Мукачево полицейские провели 23 обыска, задействовали 60 экипажей.

По данным следствия, участники преступной группировки специализировались на разбоях, торговле оружием, контрабанде, продаже наркотиков, а также похищении людей.

Как отмечается, мукачевская банда представляла собой организованное устойчивое иерархическое объединение, которое систематически и целенаправленно совершало преступления.

Над разоблачением преступной организации работали сотрудники уголовного розыска полиции Киевской области, полицейские Львовской и Закарпатской областей, также привлекали спецназ.

Сообщается, что все фигуранты уголовного дела – жители Закарпатья в возрасте от 25-ти до 46-ти лет, спортивного телосложения, обладают навыками боевых искусств.

Полицейские провели обыски и, по их данным, изъяли более 50 единиц огнестрельного оружия, 15 единиц автоматического оружия, два помповых ружья, 10 пистолетов системы ПМ, пять пистолетов Форт-17, пять пистолетов ТТ, шесть гранат, более 40 магазинов, патроны, устройства для бесшумной стрельбы.

По информации полиции, у подозреваемых обнаружили 100 единиц холодного оружия, тепловизоры, радиостанции, gps-трекеры, спецодежду и бронежилеты.

Задержанным сообщили о подозрении в создание преступной организации, незаконном лишении свободы, разбое, незаконном завладении транспортным средством.

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Наталия Медведева
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банда разбой мукачево полиция
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