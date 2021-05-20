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Пытали жертв раскаленным утюгом. Полиция заявила о задержании банды: видео видео

20.05.2021, 18:53
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Сегодня, 20 мая, полицейские задержали участников преступной группировки за вооруженные разбойные нападения и пытки людей. Об этом сообщил председатель Национальной полиции Игорь Клименко, передает пресс-служба НПУ.

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По словам Клименко, полицейские задержали трех активных участников группировки на трассе Киев-Житомир.

В полиции заявили, что жители Львовской, Ровенской и Ивано-Франковской областей организовали группировку для разбоя – они нападали на частные дома и офисы.

Как рассказал Клименко, подозреваемые, требуя деньги и ценности, устраивали погромы, привязывали потерпевших скотчем к стулу и пытали их раскаленным утюгом.

По предварительным данным, общая сумма ущерба, которую нанесли потерпевшим подозреваемые, составляет более $200 000.

"Группа достаточно тщательно готовила свои преступления и затем совершала их по утвержденному сценарию. Более десяти автомобилей, которые использовались во время совершения этих преступлений, после разбоя сжигались. Как и все вещественные доказательства, которые затем могли каким-то образом вывести на эту группировку", – сказал глава НПУ.

По данным правоохранителей, члены группировки изучали образ жизни потенциальных жертв, их материальное положение, поведение, связи, пребывание вне дома. Нападения совершали обычно в вечернее или ночное время, с огнестрельным и холодным оружием.

Сообщается, что в мае они напали на частную квартиру в Харькове: пытали потерпевшую утюгом и забрали 60 000 евро, $50 000 и золотые изделия.

В полиции заявляют, что задокументировали причастность группы к совершению нескольких разбойных нападений в Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Харьковской областях. 

Читайте также: Запугивали людей. СБУ задержала группу подозреваемых в разбое и похищениях – фото

Наталия Медведева
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