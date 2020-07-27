Разворот через три полосы на мосту. В Киеве таксист грубо нарушил ПДД - видео

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В Киеве водитель грубо нарушил правила дорожного движения, начав разворот через три полосы

В Киеве водитель авто перекрыл движение на трех полосах, чтобы совершить разворот. Видео с моментом происшествия в Facebook опубликовал заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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"Иногда мы видим настолько дерзкие правонарушения, что кажется, что это происходит не в реальной жизни <...> Водитель перекрыл движения на трех полосах, чтобы совершить разворот. Десятки машин были вынуждены остановиться и только чудом не произошло ДТП, никто не травмировался и не погиб", - написал Белошицкий. 

Полицейские нашли водителя и открыли дело по статье о создании аварийной обстановки, а также временно изъяли его права. Мужчину ждет штраф 680 гривень или лишения прав на срок от шести месяцев до года.

Замглавы МВД Антон Геращенко написал в Facebook, что таксист нарушил "все правила дорожного движения", а штраф за такое нарушение пока что "смехотворный": "Мы сделаем значительно больше в ближайшее время".

  • 23 июля Bihus.info сообщили, что за примерно два месяца работы камер автофиксации народный депутат Антон Яценко превысил скорость 60 раз
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Теги: дтп, полиция, киев, пдд, нарушение, мост патона
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