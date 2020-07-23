Bihus.info: Депутат за 50 дней работы камер превысил скорость 60 раз - видео

За примерно два месяца работы камер автофиксации депутат Антон Яценко превысил скорость 60 раз, а Александр Дубинский — 11. Об этом говорится в сюжете Bihus.info.

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По данным журналистов, Дубинский дважды нарушил за рулем Mercedes Benz G Class, и девять раз - на Toyota Land Cruiser.

По данным полицейского реестра, на которые ссылается Вihus.info, оплатил Дубинский только один штраф.

Вместе с тем депутат от партии За будущее Антон Яценко превысил скорость 60 раз за 50 дней работы камер, подчеркивают журналисты. При чем были случаи, по данным Вihus.info, когда он превышал скорость в три раза. Согласно полицейскому реестру, Яценко не оплатил ни одного штрафа.

Журналисты говорят, что в его биографии уже есть смертельное ДТП, участие в котором он отрицает.

На превышении скорости также попался заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов. За две первые две недели работы камер он нарушил ПДД пять раз, но оплатил все штрафы.