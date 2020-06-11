В Украине камеры зафиксировали новый антирекорд скорости: более 200 км/ч - фото

Система видеофиксации нарушений ПДД (Фото предоставлено производителем системы)

За минувшие сутки камеры автоматической фиксации зафиксировали 45 автомобилей, которые двигались со скоростью более 170 км/ч. Об этом сообщает МВД.

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По данным МВД, наибольшей скорость была у автомобиля Range Rover с ДОУ AH097 *** - 209 км/ч на автодороге М 03 Киев-Харьков-Довжанский, где разрешенная скорость на указанном участке 110 км/ч.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

"Наибольшее количество раз нарушал автомобиль Volkswagen Golf Variant с номерным знаком KA000 ***. Он нарушал скоростной режим cемь раз", - отметили в пресс-службе.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Глава МВД Арсен Аваков сообщил у себя в Twitter, что за десять суток работы системы автофиксации нарушений скоростного режима в Киеве и Киевской области количество нарушений снизилось вдвое, оплачено 7399 штрафов, на счет Госказначейства зачислено 1 431 000 грн.

с 00:00 заработала система автофиксации нарушений правил дорожного движения. 1 июня в Украине

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