Служба безопасности Украины задержала начальника Летной академии Национального авиационного университета и начальника Летного училища ЛА НАУ. По версии спецслужбы они вымогали $20 000 взятки, передает пресс-служба СБУ.

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В СБУ не называют имен и фамилий задержанных, при этом на сайте Летной академии НАУ указано, что ее начальник – Александр Чумак. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что в деле фигурируют Чумак и Александр Карауш.

По версии правоохранителей, начальник Летной академии НАУ вместе с посредником, начальником Летного училища ЛА НАУ, вымогали $20 000 от директора одной из частных компаний за подписание договоров о сотрудничестве с академией.

В СБУ утверждают, что начальник Летной академии угрожал предпринимателю уничтожить его бизнес в случае отказа.

Оперативники задержали посредника при получении взятки на выезде из Кропивницкого, он планировал уехать в Киев, пишут в СБУ.

Начальника же Летной академии задержали, когда он на собственном автомобиле ехал на встречу с посредником, утверждают в спецслужбе.

Как сообщают в СБУ, сейчас проходят следственные действия по месту проживания и работы чиновников, в ближайшее время им объявят подозрение о взятке в крупном размере (ч. 3 ст. 368 УК) и выберут меру пресечения.

29 января 2021-го кум экс-министра образования Дмитрия Табачника Максим Луцкий выиграл выборы ректора Национального авиационного университета.

В феврале СБУ сообщала, что раскрыла на взятке декана одного из факультетов ЛА НАУ. По версии следствия, он требовал $11 500 от курсанта за допуск к полетам.

Марк Сировой

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