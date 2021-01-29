Кум Табачника выиграл выборы ректора НАУ

Кум экс-министра образования Дмитрия Табачника Максим Луцкий выиграл выборы ректора Национального авиационного университета. Об этом сообщается на сайте НАУ.

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Сообщается, что в выборах участвовали 2711 человек (явка – 89%). Голоса распределились так:

Максим Луцкий – 1733 голосов (63,9%),

Римвидас Хращевский – 393 голоса (14,5%),

Павел Борсук – 161 голос (5,9%).

Против всех – 112 голосов (4,1%).

Жалоб на нарушения избирательного процесса не поступало, заверили в НАУ.

В 2006-м Луцкий стал нардепом от Блока Юлии Тимошенко, однако впоследствии перешел в "антикризисную коалицию", ядром которой была фракция Партии регионов.

В 2012-м проиграл выборы в Раду на 222-м одномандатном округе в Киеве. Выдвигался от Партии регионов.

С марта 2013-го по март 2014-го возглавлял Соломенскую райадминистрацию Киева.

В 2015-м и.о. ректора НАУ Римвидас Хращевский уволил Луцкого с должности проректора, однако позже возобновил его на должности.

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Марк Сировой

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