Кум Табачника выиграл выборы ректора НАУ
29.01.2021, 15:11
Максим Луцкий (скриншот видео hromadske, YouTube)
Кум экс-министра образования Дмитрия Табачника Максим Луцкий выиграл выборы ректора Национального авиационного университета. Об этом сообщается на сайте НАУ.
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Сообщается, что в выборах участвовали 2711 человек (явка – 89%). Голоса распределились так:
Максим Луцкий – 1733 голосов (63,9%),
Римвидас Хращевский – 393 голоса (14,5%),
Павел Борсук – 161 голос (5,9%).
Против всех – 112 голосов (4,1%).
Жалоб на нарушения избирательного процесса не поступало, заверили в НАУ.
- В 2006-м Луцкий стал нардепом от Блока Юлии Тимошенко, однако впоследствии перешел в "антикризисную коалицию", ядром которой была фракция Партии регионов.
- В 2012-м проиграл выборы в Раду на 222-м одномандатном округе в Киеве. Выдвигался от Партии регионов.
- С марта 2013-го по март 2014-го возглавлял Соломенскую райадминистрацию Киева.
- В 2015-м и.о. ректора НАУ Римвидас Хращевский уволил Луцкого с должности проректора, однако позже возобновил его на должности.
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