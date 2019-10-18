СБУ предотвратила утечку радиации в Одесской области: видео

В Южном Одесской области СБУ обнаружила и устранила потенциальную угрозу радиоактивного загрязнения окружающей среды – на государственном предприятии хранилось оборудование, радиоактивное излучение которого превышало установленные нормы более чем в 500 раз. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации ведомства, опасное оборудование хранилось в одном из производственных помещений местного государственного научно-производственного центра. При этом в СБУ отметили, что помещение было герметичным.

Было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 265 (Незаконное обращение с радиоактивными материалами) УК.

СБУ, ссылаясь на выводы экспертов, пришла к выводу о невозможности транспортировки опасных предметов, так как это могло привести к радиационному загрязнению окружающей территории и нанести ущерб местному населению. Также в виду близости морского порта существовала угроза распространения радиации за границу.

До утилизации оборудования оно передано на ответственное хранение специализированному государственному предприятию.

Для окончательного устранения потенциальной угрозы на предприятии проведена дополнительная дезактивация, сообщили в СБУ.

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