СБУ разоблачила антиукраинского интернет-агитатора: видео

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В СБУ отметили, что за 2019 год агитатор в разных группах соцсетей распространила более 60 000 сообщений

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Сотрудники Службы безопасности разоблачили в Донецкой области антиукраинского интернет-агитатора, которая была очередным элементом сети, созданной российскими спецслужбами для воздействия на украинское информационное пространство. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что жительница Мариуполя на персональных страницах запрещенных социальных сетей размещала материалы с призывами к изменениям конституционного строя и границ Украины, популяризируя террористические организации Д/ЛНР.

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"Только за 2019 год агитатор в разных группах соцсетей распространила более 60 000 сообщений, призывая к изменению государственного конституционного строя и вмешательству в избирательный процесс президента Украины", - отметили в пресс-службе

В СБУ уточнили, что злоумышленница также создала координационную сеть для деструктивной информационной войны в интернете.

Правоохранители задокументировали, что деятельность пропагандистки координировали кураторы из временно оккупированного Донбасса.

"Часть материалов для распространения в интернет-сети агитатор получала от представителей так называемого министерства информации ДНР",- уточнили в СБУ.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса женщине сообщили о подозрении в совершении преступления.

6 марта 2019 года сотрудники СБУ предотвратили попытки спецслужб РФ организовать хакерские атаки на государственные учреждения, которые задействованы в подготовке и проведении выборов президента.

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Теги: сбу, интернет, выборы-2019, агитатор
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