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06.03.2019, 12:12

Выборы-2019: СБУ предотвратила хакерские атаки на госорганы

Выборы-2019: СБУ предотвратила хакерские атаки на госорганы - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

По данным СБУ, кураторы из страны-агрессора России наняли хакера из Запорожья

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Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили попытки спецслужб РФ организовать хакерские атаки на государственные учреждения, которые задействованы в подготовке и проведении выборов президента. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что кураторы из России наняли хакера из Запорожья для распространения вредоносного программного обеспечения, предназначенного для несанкционированного вмешательства в работу государственных информационных ресурсов Украины.

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Оперативники задокументировали, что злоумышленник был администратором закрытого хакерского интернет форума российского происхождения.

"Он подыскивал исполнителей среди активных участников форума, которые за денежное вознаграждение распространяли вредоносное программное обеспечение. Массовое распространение осуществлялось через направление целевых электронных сообщений на адреса госучреждений, а также уязвимые участки интернет-сайтов госорганов", - отметили в пресс-службе.

По заключению специалистов такие компьютерные вирусы применяются для блокировки деятельности информационных ресурсов.

Проведены обыски по месту жительства злоумышленника, изъята компьютерная техника с установленным программным обеспечением для создания и модификации компьютерных вирусов.

12 октября 2018 года российские хакеры предприняли новую кибератаку на информационно-телекоммуникационные системы госорганов Украины, использовав обновленную версию бэкдора Industoyer. 

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Теги: сбу, хакеры, Запорожье, атака, выборы-2019
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