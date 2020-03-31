СБУ разоблачила попытку вербовки ФСБ-шниками чиновника ВМС Украины: видео

Военная контрразведка СБУ разоблачила попытку вербовки представителями ФСБ России чиновника Военно-морских сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации СБУ, чиновник ВМС поддерживал постоянные контакты с действующими кадровыми сотрудниками ФСБ РФ - бывшими сотрудниками СБУ, которые в 2014 году во время оккупации Крыма перешли на сторону врага. Ему также предлагали поучаствовать в захвате Академии ВМС Украины в Севастополе в марте 2014 года, но он отказался.

После выхода на материковую Украину военный был назначен на должность заместителя командующего ВМС ВСУ. Сейчас он занимает другую должность в ВМС и имеет доступ к секретным документам.

Военнослужащий контактировал с тремя бывшими сослуживцами, а сейчас офицерами ФСБ, по телефону, а также во время личных встреч во временно аннексированных Крыму и Севастополе, куда ездил к родным, сообщили в СБУ.

По данным спецслужбы, во время этих контактов представители ФСБ узнавали у чиновника информацию о морально-психологическом состоянии украинских военных моряков, уровне их финансового и материального обеспечения, а также о конкретных должностных лицах командования ВМС Украины.

В СБУ сообщили, что сейчас принимается решение об отмене военнослужащему допуска к государственной тайне и увольнении с военной службы.

СБУ заявляет, что с начала действия карантина выявила 79 человек в распространении фейков о коронавирусе и заблокировала более тысячи интернет-сообществ.