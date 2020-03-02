СБУ разоблачила закупку деталей для бронетехники, сертифицированных в РФ: видео

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По заключению профильных экспертов, использование деталей могло привести к преждевременному выходу из строя бронетехники, которая передается ВСУ

Контрразведка Службы безопасности Украины не допустила закупку по завышенным ценам деталей для бронетехники, которые сертифицированы в России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СБУ, весной прошлого года сотрудники госпредприятия Житомирский бронетанковый завод, которое входит в состав Укроборонпрома, объявили конкурсные торги на закупку деталей на общую сумму более 1,5 млн грн.

Победителем тендера, объявленного в рамках государственного оборонного заказа, стала коммерческая структура из Киевской области. СБУ установила, что условия конкурсных торгов были подстроены для победы заранее определенной бизнес-структуры, а к тендеру допустили только двух участников, оба с признаками фиктивности.

В СБУ подчеркнули, что цены на запчасти были завышенными в 2,7-5 раз от закупочной стоимости.

"Сертификаты на продукцию, которые должны были отвечать критерию производства в США, также имели признаки фальсификации - в информационных базах владельцем бренда фирмы, проводившей сертификацию, является РФ, а непосредственным производителем продукции одна из стран Восточной Азии", - подчеркнули в СБУ.

Фото деталей к бронетехнике ВСУ

Фото: ssu.gov.ua

По заключению профильных экспертов, использование этих деталей могло привести к преждевременному выходу из строя бронетехники, которая передается ВСУ. Из-за злоупотребления сотрудников госпредприятия, стоимость закупок неоправданно увеличилась на 750 000 грн.

Правоохранители провели обыски на госпредприятии, по местам регистрации фиктивных фирм-участниц тендерной сделки в Киевской области.

Изъяты оригиналы тендерной документации, финансово-бухгалтерские документы, печати всех субъектов хозяйственной деятельности участников сделки, спецификации, касающиеся закупки и порядка использования деталей, компьютерная техника, а также почти 400 000 грн.

СБУ показала изъятые деньги при обыске: фото

Фото: ssu.gov.ua

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

  • 10 мая сообщалось, что СБУ подозревала должностных лиц госкомпании Житомирский бронетанковый завод в растрате средств из-за закупки некачественных запчастей у Донбасинвест Групп.
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Теги: Россия, ВСУ, сбу, фото, обыски, видео, детали, житомирский бронетанковый завод
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