Служба безопасности Украины прекратила деятельность межрегиональной преступной группировки, участники которого якобы причастны к совершению тяжких преступлений. Были задержаны семеро мужчин. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Сообщается, что среди членов группировки – один участник добровольческих батальонов.

"Участники преступной группировки имели коррупционные связи в правоохранительных органах. Это давало им доступ к материалам уголовных производств, а также конфиденциальную информацию о фигурантов этих производств, которые потом становились жертвами преступников", – говорится в сообщении.

Кроме того, преступники якобы вымогали $35 000 у двух жителей Киевской области, которые подозревались в совершении уголовного преступления.

Также, как сообщают в СБУ, у них обнаружили огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, средства специальной связи, денежные средства в иностранной валюте и другие доказательства противоправной деятельности.

22 апреля полиция сообщало, что в США задержали участников преступной организации, которые похитили из банковских сейфов Украины имущество на более чем $30 млн.

28 апреля СБУ заявила, что заблокировала крупную преступную группу, которая отмыла более 65 млн грн – у них изъяли 800 кг серебра.

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Станислав Стороженко

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