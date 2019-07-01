СБУ задержала на взятке двух следователей полиции: видео

Сотрудники СБУ задержали двух следователей полиции Запорожской области по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации ведомства, полицейские требовали от представительницы коммерческой структуры Харькова 10000 долларов за закрытие уголовного производства за якобы завладение имуществом коммерсантов из Запорожской области.

Злоумышленники привлекли бывшего сотрудника Харьковского подразделения полиции в качестве посредника, говорят в СБУ.

Сотрудники спецслужбы задокументировали получение полицейскими первой части взятки в размере 75 тыс грн.

Задержали следователей в пригороде Харькова после получения 150 тыс грн - очередной суммы неправомерной выгоды.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Получение взятки) УК.

Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Хозяйственного суда Сумской области на получении неправомерной выгоды в размере $4000.