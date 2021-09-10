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СБУ задержала российского криминального авторитета, которого разыскивал Интерпол: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2021, 17:17
Фото: СБУ
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СБУ задержала криминального авторитета из России, известного под прозвищем Рома Попенок. Он находится в международном розыске по линии Интерпола, сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным следствия, иностранец скрывался в Украине от уголовной ответственности за участие в преступной организации. Чтобы попасть в Украину, злоумышленник использовал поддельные документы, оформлении на чужое имя, сообщили в СБУ.

В Украине россиянин пытался распространить влияние российского криминалитета на территорию нашей страны, считают в спецслужбе.

По оперативной информации, задержанный занимал в российской уголовной среде высокое положение и находился в статусе "смотрящего" по Ульяновской области РФ.

Сотрудники СБУ задержали криминального авторитета в городе Кременец Тернопольской области. Потом задержанного передали полиции.

Сейчас решается вопрос о применении к нему экстрадиционного ареста, а также проверяется возможная причастность иностранца к совершению тяжких преступлений на территории Украины.

В июле из Украины выдворили в страну происхождения 45-летнего гражданина России, который, как утверждают правоохранители, был криминальным авторитетом и попал в санкционный список Совета нацбезопасности и обороны. 

Вадим Ребрина
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сбу криминальный авторитет
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