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Из Украины выдворили в Россию криминального авторитета из списка СНБО – полиция

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2021, 12:24
Из Украины выдворили в Россию криминального авторитета из списка СНБО – полиция - Фото
Криминальный авторитет из списка СНБО (фото - Нацполиция)

Из Украины выдворили в страну происхождения 45-летнего гражданина России, который, как утверждают правоохранители, был криминальным авторитетом и попал в санкционный список Совета нацбезопасности и обороны. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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В полиции утверждают, что мужчина был неоднократно осужден и являлся криминальным авторитетом.

По словам правоохранителей, за "заслуги" в криминальной среде он был назначен "смотрящим" за одним из городов в Полтавской области.

Отмечается, что в конце мая россиянин попал в санкционный список СНБО. 22 июля его принудительно выдворили в страну происхождения. Россиянину также запретили въезд в Украину.

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Марк Сировой
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