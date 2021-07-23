Из Украины выдворили в Россию криминального авторитета из списка СНБО – полиция

Из Украины выдворили в страну происхождения 45-летнего гражданина России, который, как утверждают правоохранители, был криминальным авторитетом и попал в санкционный список Совета нацбезопасности и обороны. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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В полиции утверждают, что мужчина был неоднократно осужден и являлся криминальным авторитетом.

По словам правоохранителей, за "заслуги" в криминальной среде он был назначен "смотрящим" за одним из городов в Полтавской области.

Отмечается, что в конце мая россиянин попал в санкционный список СНБО. 22 июля его принудительно выдворили в страну происхождения. Россиянину также запретили въезд в Украину.

14 мая 2021 года президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций СНБО против 557 "воров в законе" и 111 криминальных авторитетов.

25 мая полиция сообщила о задержании трех первых "воров в законе", двое из которых есть в санкционном списке СНБО.

26 мая в Нацполиции заявили, что десятерых криминальных "авторитетов" из санкционного списка СНБО выдворили из Украины, а 27 фигурантам списка отменили разрешения на проживание в стране.

24 июня "вора в законе" по прозвищу Принц из списка СНБО приговорили к трем годам тюрьмы.

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Марк Сировой

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