Из Украины выдворили в Россию криминального авторитета из списка СНБО – полиция
Из Украины выдворили в страну происхождения 45-летнего гражданина России, который, как утверждают правоохранители, был криминальным авторитетом и попал в санкционный список Совета нацбезопасности и обороны. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В полиции утверждают, что мужчина был неоднократно осужден и являлся криминальным авторитетом.
По словам правоохранителей, за "заслуги" в криминальной среде он был назначен "смотрящим" за одним из городов в Полтавской области.
Отмечается, что в конце мая россиянин попал в санкционный список СНБО. 22 июля его принудительно выдворили в страну происхождения. Россиянину также запретили въезд в Украину.
- 14 мая 2021 года президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций СНБО против 557 "воров в законе" и 111 криминальных авторитетов.
- 25 мая полиция сообщила о задержании трех первых "воров в законе", двое из которых есть в санкционном списке СНБО.
- 26 мая в Нацполиции заявили, что десятерых криминальных "авторитетов" из санкционного списка СНБО выдворили из Украины, а 27 фигурантам списка отменили разрешения на проживание в стране.
- 24 июня "вора в законе" по прозвищу Принц из списка СНБО приговорили к трем годам тюрьмы.
Читайте также: Делал супер-подделки банкнот. СБУ задержала "авторитета" из санкционных списков СНБО
Комментарии