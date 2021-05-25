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Полиция задержала трех криминальных авторитетов. Двое из них – в списке СНБО

25.05.2021, 17:47
Полиция задержала трех криминальных авторитетов. Двое из них – в списке СНБО - Фото
Фото: Нацполиция

Правоохранители заявили о разоблачении трех криминальных авторитетов, двое из которых включены в санкционный список СНБО. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

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По данным Нацполиции, фигуранты находятся в статусе "смотрящих" – за отделением Херсонского СИЗО, за азербайджанской диаспорой в Черкассах и за одним из районов Одесской области.

Криминального авторитета из Черкасс, имя которого включено в санкционный список СНБО, полицейские задержали еще в марте во время передачи денег, которые он требовал от гражданина. Оперативники установили, что он решал вопросы в криминальной среде, занимался перераспределением "общака" и контролировал поставки запрещенных предметов в учреждения отбывания наказаний.

Криминальному авторитету уже сообщили о подозрении по статье об установке и распространении преступного влияния (ч. 1 ст. 255-1).

Второй фигурант – "смотрящий" за одним из отделений Херсонского СИЗО. Он отбывает там наказание за ряд тяжких преступлений, в том числе – за умышленное убийство. В полиции заявляют, что заключенный организовал канал поставки наркотиков в учреждение, диктовал "воровские традиции", контролировал "общак" и поддерживал связи с местным криминалитетом.

"Смотрящему" сообщили о подозрении по статьям об установлении или распространении преступного влияния в СИЗО (ч. 2 ст. 255-1), а также по трем статьям о незаконном изготовлении и сбыте наркотиков, прекурсоров и ядовитых веществ (ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 321).

Также в пресс-службе Департамента стратегических расследований сообщили о задержании еще одного криминального авторитета в Одесской области. Его имя тоже есть в санкционном списке СНБО.

"Смотрящий" скрывался от отбывания наказания за преступление, совершенное в Черниговской области в декабре 2019 года (нападение и грабеж). В январе 2021-го суд приговорил его и сообщников к восьми с половиной годам тюрьмы, и мужчина сбежал из зала суда.

По данным оперативников, злоумышленник вместе с подельниками занимался вымогательством денег у фермеров, разбойными нападениями и похищением людей. За время укрытия и за свои "заслуги" в уголовном мире он получил от "вора в законе" статус "смотрящего" за одним из районов Одесской области.

  • В июне 2020 года Рада приняла закон, разработанный с целью прекращения деятельности преступных сообществ, их участников, и привлечения к ответственности "воров в законе".
  • 14 мая Зеленский подписал указ о применении санкций против 557 "воров в законе" и 111 криминальных авторитетов.

Читайте также: Умка и Лаша Сван. Полиция задержала "самых влиятельных воров в законе" в Украине

Оксана Житнюк
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