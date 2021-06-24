Суд дал три года тюрьмы "вору в законе" Принцу из санкционного списка СНБО

"Вора в законе" по прозвищу Принц, который включен в санкционный список СНБО, приговорили к трем годам тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

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Приговор вынес Орджоникидзевский районный суд Запорожья сегодня, 24 июня.

Сообщается, что представитель верхушки криминального мира из санкционного списка СНБО признан виновным в преступлениях, связанных с незаконным оборотом оружия.

Почти месяц назад, 26 мая, Принца вяли под стражу на 60 суток.

В июле 2019 года тогдашний первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что в Украине постоянно находятся 15 "воров в законе", и они участвуют в избирательных процессах. При этом, по его словам, 12 из них – долларовые миллионеры, не с одним миллионом на счетах.

Аброськин также показал фото "воров в законе", о которых идет речь. На коллаже можно заметить и уже приговоренного к трем года тюрьмы Принца.

Тогда правоохранитель сообщал, что под "контролем" Принца – не только Запорожье, но и Кривой Рог, а также территория вплоть до Бердянска. Его основным "бизнесом" были "отвалы" местных заводов, где добывают ценные металлы, "крышевание" местных бизнесменов.

В июне 2020 года Рада приняла закон, разработанный с целью прекращения деятельности преступных сообществ, их участников, и привлечения к ответственности "воров в законе".

14 мая Зеленский подписал указ о применении санкций против 557 "воров в законе" и 111 криминальных авторитетов.

25 мая полиция сообщила о задержании трех "воров в законе", двое из которых есть в санкционном списке СНБО.

26 мая в Нацполиции заявили, что десятерых криминальных "авторитетов" из санкционного списка СНБО выдворили из Украины. Всего 27 фигурантам списка отменили разрешения на проживание в стране.

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Оксана Житнюк

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