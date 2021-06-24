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Суд дал три года тюрьмы "вору в законе" Принцу из санкционного списка СНБО

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2021, 18:20
Суд дал три года тюрьмы
Принц (Фото - Нацполіція)

"Вора в законе" по прозвищу Принц, который включен в санкционный список СНБО, приговорили к трем годам тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

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Приговор вынес Орджоникидзевский районный суд Запорожья сегодня, 24 июня.

Сообщается, что представитель верхушки криминального мира из санкционного списка СНБО признан виновным в преступлениях, связанных с незаконным оборотом оружия.

Почти месяц назад, 26 мая, Принца вяли под стражу на 60 суток.

В июле 2019 года тогдашний первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что в Украине постоянно находятся 15 "воров в законе", и они участвуют в избирательных процессах. При этом, по его словам, 12 из них – долларовые миллионеры, не с одним миллионом на счетах.

Аброськин также показал фото "воров в законе", о которых идет речь. На коллаже можно заметить и уже приговоренного к трем года тюрьмы Принца.

Тогда правоохранитель сообщал, что под "контролем" Принца – не только Запорожье, но и Кривой Рог, а также территория вплоть до Бердянска. Его основным "бизнесом" были "отвалы" местных заводов, где добывают ценные металлы, "крышевание" местных бизнесменов. 

  • В июне 2020 года Рада приняла закон, разработанный с целью прекращения деятельности преступных сообществ, их участников, и привлечения к ответственности "воров в законе".
  • 14 мая Зеленский подписал указ о применении санкций против 557 "воров в законе" и 111 криминальных авторитетов.
  • 25 мая полиция сообщила о задержании трех "воров в законе", двое из которых есть в санкционном списке СНБО.
  • 26 мая в Нацполиции заявили, что десятерых криминальных "авторитетов" из санкционного списка СНБО выдворили из Украины. Всего 27 фигурантам списка отменили разрешения на проживание в стране.

Читайте также: Умка и Лаша Сван. Полиция задержала "самых влиятельных воров в законе" в Украине

Оксана Житнюк
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