Санкционный список СНБО. Арестован "вор в законе" Принц

В Запорожье арестовали "вора в законе" с уголовной кличкой Принц. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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По данным правоохранителей, тот находится в санкционном списке СНБО.

Мужчину обвиняют в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также в незаконном обращении с оружием. В среду, 26 мая, в зале Орджоникидзевского райсуда Запорожья Принца вяли под стражу на 60 суток.

В июне 2020 года Рада приняла закон, разработанный с целью прекращения деятельности преступных сообществ, их участников, и привлечения к ответственности "воров в законе".

14 мая Зеленский подписал указ о применении санкций против 557 "воров в законе" и 111 криминальных авторитетов.

25 мая полиция сообщила о задержании трех "воров в законе", двое из которых есть в санкционном списке СНБО.

26 мая в Нацполиции заявили, что десятерых криминальных "авторитетов" из санкционного списка СНБО выдворили из Украины. Всего 27 фигурантам списка отменили разрешения на проживание в стране.

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Оксана Житнюк

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