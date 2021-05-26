Санкции СНБО: 10 криминальных "авторитетов" выдворили, еще 17 остались без документов

10 криминальных "авторитетов" из санкционного списка СНБО выдворены из Украины "в страны их происхождения". Всего 27 фигурантам списка отменили разрешения на проживание в стране, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Среди них – уроженцы Грузии и Армении, которые, как заявляют в полиции, поддерживали связи с криминалитетом не только в странах своего происхождения, но и по всей Украине.

В перечне 17 "авторитетов" есть "смотрящие", уроженцы разных стран. По данным полиции, большинство из них находится в местах лишения свободы.

"Ворам в законе" инкриминируют и распространение преступного влияния, создание преступных организаций, разбои, похищения людей и вымогательства.

В июне 2020 года Рада приняла закон, разработанный с целью прекращения деятельности преступных сообществ, их участников, и привлечения к ответственности "воров в законе".

14 мая Зеленский подписал указ о применении санкций против 557 "воров в законе" и 111 криминальных авторитетов.

25 мая полиция сообщила о задержании трех "воров в законе", двое из которых есть в санкционном списке СНБО.

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Оксана Житнюк

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