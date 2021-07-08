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Делал супер-подделки банкнот. СБУ задержала "авторитета" из санкционных списков СНБО видео

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2021, 20:36
Видео: СБУ
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Служба безопасности заявила о разоблачении преступной группы фальшивомонетчиков и задержании ее организатора – гражданина России, который фигурирует в санкционных списках СНБО. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Как отмечается, разоблаченная преступная группа занималась сбытом крупных сумм фальшивых денег, которые не идентифицировались как подделка даже устройством для проверки купюр.

В спецслужбе установили, что организатор схемы – гражданин РФ, который фигурирует в санкционных списках СНБО и считается "криминальным авторитетом".

По данным СБУ, в преступную группировку входили граждане России и Украины. Они сбывали поступающие в Украину из-за границы фальшивые банкноты ниже номинальной стоимости.

Сотрудники СБУ задержали двух человек: одного подозревают в том, что он организатор схемы, второго – в участии в группировке.

В домах и личных автомобилях фигурантов провели обыски.

Задержанным сообщили о подозрении по статье о подделке денег, им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

  • В июне 2020 года Рада приняла закон, разработанный с целью прекращения деятельности преступных сообществ, их участников, и привлечения к ответственности "воров в законе".
  • 14 мая Зеленский подписал указ о применении санкций против 557 "воров в законе" и 111 криминальных авторитетов.
  • 25 мая полиция сообщила о задержании трех первых "воров в законе", двое из которых есть в санкционном списке СНБО.
  • 26 мая в Нацполиции заявили, что десятерых криминальных "авторитетов" из санкционного списка СНБО выдворили из Украины. Всего 27 фигурантам списка отменили разрешения на проживание в стране.
  • 24 июня "вора в законе" по прозвищу Принц, который включен в санкционный список СНБО, приговорили к трем годам тюрьмы.

Читайте также: В Болгарии взяли известного "вора в законе" из списка СНБО по прозвищу Андрей Львовский

Наталия Медведева
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санкции сбу снбо фальшивомонетчик
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