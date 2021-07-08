В Болгарии взяли известного "вора в законе" из списка СНБО по прозвищу Андрей Львовский

В Болгарии задержали известного украинского "вора в законе" из санкционного списка СНБО по прозвищу Неделя (Андрей Львовский/Андрей Недзельский). Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

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По данным правоохранителей, одного из "лидеров" украинского преступного мира задержали в аэропорту София 7 июля. Мужчина пытался попасть в Болгарию по поддельным документам на чужое имя.

Как сообщают в Нацполиции, сейчас с болгарскими коллегами решается вопрос об экстрадиции Андрея Львовского в Украину.

"Вору в законе" еще весной 2020 года заочно сообщили о подозрении по статье об умышленном убийстве и объявили его в международный розыск. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Полиция провела 45 обысков по местам жительства подозреваемого и нашла "общак" на $400 000, оружие, "черную" бухгалтерию, старинные иконы и другое.

По данным следствия, в 2009 году Андрей Львовский вместе с сообщниками убил своего друга и "бизнес-партнера". Тогда Неделя стремился получить высокий статус в преступной иерархии, а его товарищ, с которым у него возник конфликт, хотел устроить "сходку" и пожаловаться на Неделю "лидерам" криминального мира. Если бы "сходка" состоялась, Неделя не смог бы получить статус "вора в законе", поэтому решил избавиться от своего товарища. Позже Недзельского задержали, но отпустили из-за отсутствия доказательств.

В октябре 2012 года Неделю "короновали", с тех пор он контролировал деятельность преступных групп, теневые схемы реального сектора экономики и отвечал за криминальный "общак".

Накануне выборов в Верховную Раду в 2019 году тогдашний заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что "вор в законе" Андрей Львовский якобы хочет, чтобы уголовная полиция "смягчила отношение к его личности". По словам правоохранителя, ради изменений в руководстве Нацполиции "вор в законе" якобы сделал "инвестиции" в размере $2 млн. При этом он не уточнил, в кого именно "инвестировал" Андрей Львовский.

В октябре 2019-го Аброськин сообщил, что в Киеве избили и "раскороновали" Неделю – якобы за нарушение "законов" криминального мира.

В июне 2020 года Рада приняла закон, разработанный с целью прекращения деятельности преступных сообществ, их участников, и привлечения к ответственности "воров в законе".

14 мая Зеленский подписал указ о применении санкций против 557 "воров в законе" и 111 криминальных авторитетов.

25 мая полиция сообщила о задержании трех первых "воров в законе", двое из которых есть в санкционном списке СНБО.

26 мая в Нацполиции заявили, что десятерых криминальных "авторитетов" из санкционного списка СНБО выдворили из Украины. Всего 27 фигурантам списка отменили разрешения на проживание в стране.

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Оксана Житнюк

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