UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Болгарии взяли известного "вора в законе" из списка СНБО по прозвищу Андрей Львовский

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2021, 16:50
В Болгарии взяли известного
Андрей Львовский (Скриншот из YouTube)

В Болгарии задержали известного украинского "вора в законе" из санкционного списка СНБО по прозвищу Неделя (Андрей Львовский/Андрей Недзельский). Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным правоохранителей, одного из "лидеров" украинского преступного мира задержали в аэропорту София 7 июля. Мужчина пытался попасть в Болгарию по поддельным документам на чужое имя.

Как сообщают в Нацполиции, сейчас с болгарскими коллегами решается вопрос об экстрадиции Андрея Львовского в Украину.

"Вору в законе" еще весной 2020 года заочно сообщили о подозрении по статье об умышленном убийстве и объявили его в международный розыск. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Полиция провела 45 обысков по местам жительства подозреваемого и нашла "общак" на $400 000, оружие, "черную" бухгалтерию, старинные иконы и другое.

По данным следствия, в 2009 году Андрей Львовский вместе с сообщниками убил своего друга и "бизнес-партнера". Тогда Неделя стремился получить высокий статус в преступной иерархии, а его товарищ, с которым у него возник конфликт, хотел устроить "сходку" и пожаловаться на Неделю "лидерам" криминального мира. Если бы "сходка" состоялась, Неделя не смог бы получить статус "вора в законе", поэтому решил избавиться от своего товарища. Позже Недзельского задержали, но отпустили из-за отсутствия доказательств.

В октябре 2012 года Неделю "короновали", с тех пор он контролировал деятельность преступных групп, теневые схемы реального сектора экономики и отвечал за криминальный "общак".

Накануне выборов в Верховную Раду в 2019 году тогдашний заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что "вор в законе" Андрей Львовский якобы хочет, чтобы уголовная полиция "смягчила отношение к его личности". По словам правоохранителя, ради изменений в руководстве Нацполиции "вор в законе" якобы сделал "инвестиции" в размере $2 млн. При этом он не уточнил, в кого именно "инвестировал" Андрей Львовский.

В октябре 2019-го Аброськин сообщил, что в Киеве избили и "раскороновали" Неделю – якобы за нарушение "законов" криминального мира.

  • В июне 2020 года Рада приняла закон, разработанный с целью прекращения деятельности преступных сообществ, их участников, и привлечения к ответственности "воров в законе".
  • 14 мая Зеленский подписал указ о применении санкций против 557 "воров в законе" и 111 криминальных авторитетов.
  • 25 мая полиция сообщила о задержании трех первых "воров в законе", двое из которых есть в санкционном списке СНБО.
  • 26 мая в Нацполиции заявили, что десятерых криминальных "авторитетов" из санкционного списка СНБО выдворили из Украины. Всего 27 фигурантам списка отменили разрешения на проживание в стране.

Читайте также: Суд дал три года тюрьмы "вору в законе" Принцу из санкционного списка СНБО

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вор в законе авторитет Андрей Львовский Андрей Недзельский
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 