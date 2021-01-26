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СБУ заявила о задержании "минера-рецидивиста" – более 200 угроз: видео видео

26.01.2021, 16:35
Фото: пресс-служба СБУ
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Служба безопасности заявила о задержании в Запорожье подозреваемого в систематических угрозах минирования объектов критической инфраструктуры в Украине и за рубежом. Проверяется информация о более чем 200 угрозах. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным предварительного следствия, житель областного центра создал в одной из запрещенных в Украине социальных сетей группу, в которой за деньги принимал "заказы" на псевдоминирования.

В СБУ заявляют, что задержанный регулярно присылал на электронные почтовые ящики СБУ и Нацполиции письма с угрозами о якобы закладке взрывчатки в общеобразовательных школах, высших учебных заведениях, атомных станциях, вокзалах и в местах массового пребывания людей.

По информации правоохранителей, во время обысков у задержанного дела правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны "с доказательствами противоправной деятельности".

Заведено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, совершенном повторно. 

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от четырех до восьми лет.

Задержанному избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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Наталия Медведева
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