Служба безопасности Украины разоблачила одну из самых влиятельных преступных группировок Кривого Рога, а также задержала криминального авторитета, который уже более 10 лет известен в криминальных кругах как "смотрящий" за городом. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По предварительным данным следствия, злоумышленники занимались "крышиванием" бизнеса и вымогательством.

"Структура в основном состояла из местных, которых неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений. Имела четкую иерархию и суровую внутреннюю дисциплину. Отличалась особой жестокостью методов силового "влияния", – говорят правоохранители.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли большие суммы денег, вероятно полученные преступным путем, огнестрельное оружие, паспорта иностранных государств, в том числе РФ.

Четырем участникам группировки инкриминируют распространение преступного воздействия и вымогательство. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Вчера СБУ сообщила о задержании трех представителей итальянской мафиозной группировки Ндрангета. По версии правоохранителей, они занимались контрабандой кокаина в Одессе.

Станислав Стороженко

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