Сильные ливни: люди раздеваются, чтобы перейти улицы - видео

Сегодня в Николаеве прошел сильный ливень со штормовым ветром. Соответствующее видео опубликовали очевидцы.

Из-за того, что многие улицы города были затоплены, например на Дормашине, некоторые жители решили снять верхнюю одежду, чтобы перейти дорогу. На видео видно, что им вода была почти по пояс.

По данным ГСЧС, в результате неблагоприятных погодных условий в течение последней недели на территории Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей по оперативным данным были частично подтоплены около 2 000 домов, обесточены 197 и нарушено газоснабжение двух населенных пунктов.

Наиболее сложная ситуация отмечалась в Ивано-Франковской и Закарпатской областях, где в 94 населенных пунктах были подтоплены более 1800 жилых домов и 6 700 домохозяйств.

Фото: dsns.gov.ua

24 мая сообщалось, что ситуация с наводнением в отдельных районах Закарпатской и Ивано-Франковской областей стабилизировалась, но уровень воды в некоторых реках продолжит повышаться.