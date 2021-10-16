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Скрывались почти пять лет. СБУ: Задержана группа, которая грабила банки – видео и фото видео

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2021, 12:46
С
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ
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Служба безопасности Украины провела спецоперацию по задержанию трех человек, которые в 2016 году совершили серию нападений на филиалы банков и инкассаторские авто в Запорожье. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

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В ведомстве говорят, что все это время они скрывались от следствия и совершали тяжелые преступления. Злоумышленники скрывались на базе в Донецкой области. Этот объект имеет особенную систему защиты и круглосуточное видеонаблюдение. 

Скрывались почти пять лет. СБУ: Задержана группа, которая грабила банки – видео и фото

Вне базы они передвигались, используя документы погибших бойцов и военных, уволившихся со службы. Задержанные, говорят в СБУ, постоянно имели при себе боевое оружие, гранаты и "в любой момент были готовы дать вооруженный отпор правоохранителям".

Скрывались почти пять лет. СБУ: Задержана группа, которая грабила банки – видео и фото

Всего в группе состояло семь человек. Двое из них погибли еще в 2016 года во время перестрелки с правоохранителями, еще двое – были задержаны ранее. 

Собеседник в правоохранительных органах сказал LIGA.net, что "мужчины, которые входят в состав группы, в прошлом имели отношение к добробату Азов".

  • 11 октября СБУ заявила о задержании россиянина, который активно помогал оккупантам в незаконной аннексии Крыма. 
Владислав Сердюк, Марк Сировой
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сбу Азов опг
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