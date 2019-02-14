Смертельный гололед: под Харьковом столкнулись 4 авто - видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Погибла пешеход, пять человек обратились за медицинской помощью

Реклама
Реклама

Сегодня, 14 февраля, утром возле поселка Рогань Харьковской области на автодороге Харьков - Киев - Довжанский из-за гололеда произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в результета которого один человек погиб, пятеро получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, водитель Volkswagen Transporter на обледенелом участке дороги потерял управление и автомобиль перевернулся на крышу.

Реклама

После этого на том же участке перевернулся и вылетел в кювет Seat Ibiza.

Через несколько минут водитель Kia Rio не справился с управлением, авто перевернулось на крышу и совершила наезд на женщину, которая вышла на проезжую часть. После чего Kia Rio столкнулся с Volkswagen Transporter. 54-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте.

В то же время в сторону Харькова двигался автомобиль "ВАЗ", водитель которого, пытаясь избежать столкновения, применил экстренное торможение и авто перевернулось.

Сообщается, что пятеро пострадавших в ДТП в возрасте от 30 до 50 лет с ушибами и ссадинами обратились за медицинской помощью. Медики оценивают их состояние здоровья как удовлетворительное.

Читайте также: В центре Киева Renault въехал в террасу ресторана: видео

Фото: hk.npu.gov.ua

Отправить:
Распечатать:
Теги: дтп, гололед
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Смертельный гололед: под Харьковом столкнулись 4 авто - видео
Смертельный гололед: под Харьковом столкнулись 4 авто - видео
Теннис. Свитолина вышла в полуфинал турнира в Катаре: видео
Теннис. Свитолина вышла в полуфинал турнира в Катаре: видео
"Страйк!". ВСУ уничтожили позицию боевиков - видео
"Страйк!". ВСУ уничтожили позицию боевиков - видео
ТЭК НАБУ пришло с обысками в НКРЭКУ по делу Роттердам+
Что означают для Украины поправки ЕС по Северному потоку-2
ТЭК Что означают для Украины поправки ЕС по Северному потоку-2
Очень рабочие руки. Как Германия и Польша борются за украинцев
HR Очень рабочие руки. Как Германия и Польша борются за украинцев
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Драконы, панды и люди: Фестиваль китайских фонарей в Киеве - фото
Драконы, панды и люди: Фестиваль китайских фонарей в Киеве - фото
Смертельный гололед: под Харьковом столкнулись 4 авто - видео
Смертельный гололед: под Харьковом столкнулись 4 авто - видео 20:22
Теннис. Свитолина вышла в полуфинал турнира в Катаре: видео
Теннис. Свитолина вышла в полуфинал турнира в Катаре: видео 17:24
День влюбленных: на Филиппинах одновременно поженились 622 пары
День влюбленных: на Филиппинах одновременно поженились 622 пары 17:15
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 