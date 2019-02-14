Смертельный гололед: под Харьковом столкнулись 4 авто - видео

Сегодня, 14 февраля, утром возле поселка Рогань Харьковской области на автодороге Харьков - Киев - Довжанский из-за гололеда произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в результета которого один человек погиб, пятеро получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, водитель Volkswagen Transporter на обледенелом участке дороги потерял управление и автомобиль перевернулся на крышу.

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После этого на том же участке перевернулся и вылетел в кювет Seat Ibiza.

Через несколько минут водитель Kia Rio не справился с управлением, авто перевернулось на крышу и совершила наезд на женщину, которая вышла на проезжую часть. После чего Kia Rio столкнулся с Volkswagen Transporter. 54-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте.

В то же время в сторону Харькова двигался автомобиль "ВАЗ", водитель которого, пытаясь избежать столкновения, применил экстренное торможение и авто перевернулось.

Сообщается, что пятеро пострадавших в ДТП в возрасте от 30 до 50 лет с ушибами и ссадинами обратились за медицинской помощью. Медики оценивают их состояние здоровья как удовлетворительное.

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Фото: hk.npu.gov.ua