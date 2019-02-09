В центре Киева Renault въехал в террасу ресторана: видео

Сегодня в центре Киева, на улице Льва Толстого Renault Megane вылетел на тротуар и въехал в террасу одного из ресторанов. Об этом сообщает Информатор.

По данным издания, авария произошла около 14:45.

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Свидетели говорят, что Renault подрезал проезжающий мимо Audi.

При этом водитель Audi, по информации журналистов, скрылся с места происшествия.

В результате ДТП никто не пострадал.

Один человек погиб и 105 пострадали в результате лобового столкновения поездов между каталонскими городами Манреса и Сан-Висенс-де-Кастелле в 50 км от Барселоны.