СМИ: В центре Киева взорвалась граната, есть жертвы - видео

В центре Киева произошел взрыв на улице Пушкинской, 34. Трансляцию с места событий вели в Facebook Информатор Киев и Киев оперативный.

По предварительным данным, взорвалась граната, погибли два человека - один на месте, другой - умер в машине скорой помощи. Также есть данные, что госпитализирована с осколочными ранениями проходившая мимо девушка.

По данным СМИ, двое мужчин взорвали гранату по неосторожности.

Официальных комментариев пока нет, телефоны полиции не отвечают.

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